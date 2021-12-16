Пекин, 16 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Власти Китая ожидают в 2021 году увеличения торговли с Россией примерно на 30%, до $140 млрд, заявила 16 декабря официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы ожидаем, что за весь нынешний год объем китайско-российской торговли превысит $140 млрд», — сказала она на брифинге, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Она добавила, что для для наращивания экономического взаимодействия с Москвой Пекин планирует активно содействовать развитию электронной коммерции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цзюэтин заявила, что власти Китая намерены расширять сотрудничество с Россией в области энергетики, в сфере цифровой экономики и электронной коммерции.

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