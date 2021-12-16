Варшава, 16 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В среду, 15 декабря, в Познани несколько сотен представителей местного самоуправления от леволиберальной проевропейской оппозиции создали объединение «Да! Для Польши!». Целью движения провозглашается победа «демократических сил» на следующих выборах. Об этом сообщает«Польское радио».

European People's Party Рафал Тшасковский

Председателем нового объединения оппозиции стал президент (мэр) города Сопот Яцек Карновски. В числе учредителей движения, — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, бывший кандидатом от оппозиции на прошлых президентских выборах. В состав объединения вошли пять глав воеводств, 51 мэр города, 60 бургомистров и 51 войт (староста).

В ходе встречи в Познани была принята резолюция о принятии «демократическими кругами» совместных мер, главной целью которых будет диалог со всеми группировками парламентской и внепарламентской демократической оппозиции. Он призван привести к выработке оптимальной избирательной стратегии, желательно с общим стартом, и максимизации шансов на победу «демократических сил» на ближайших выборах.

Создание нового объединения вызвало резкую критику в провластных СМИ и экспертных кругах. Наблюдатели указывают на то, что либеральная оппозиция не в первый раз создаёт какие-то объединения, о которых по прошествии года никто уже не помнит.

«Тшасковский после президентских выборов объявил о создании чего-то мощного, а через год после них «выдул» из себя товарищество «Общая Польша», о котором сегодня уже никто не помнит. Теперь мы слышим, что создается новая ассоциация, которая является суммой других ассоциаций», — говорит член правления правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Радослав Фогель.

По мнению экспертов, политизация органов местного самоуправления, которые призваны решать повседневные проблемы граждан, является очень опасным признаком. «Местные органы власти не должны служить для того, чтобы помогать политикам на центральных выборах», — заявил Дариуш Стефанюк из ПиС.