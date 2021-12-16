Вашингтон, , 15:22 — REGNUM На сервисе Netflix выйдет реалити-шоу с участниками американского TikTok-дома Hype House. Об этом 16 декабря пишет портал SRSLY.

TikTok Chantelle van Heerden

Премьера сериала состоится 7 января 2022 года. В шоу примут участие блогеры Алекс Уоррен, Чейз Хадсон, Никита Драгун, Винни Хакер, Коувр Аннон, Томас Петру и Ларри Мерритт.

https://www.instagram.com/p/CXhAk4kPLwu/

ИА REGNUM напоминает, что TikTok-дом Hype House является одним из самых популярных в США. На данный момент на его аккаунт в соцсети подписаны более 19,7 млн человек, а на российскую версию Hype House Rus — более 5,8 млн человек.

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