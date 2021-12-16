Уфа, , 15:18 — REGNUM Швейное фабрику намерены запустить на следующей неделе на территории особой экономической зоны «Алга» (ОЭЗ). Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На швейной фабрике в Великом Новгороде Анатолий Круглов

На фабрике будут работать 800 швей, при этом уже прошли обучение 200 сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по итогам 2021 года особая экономическая зона «Алга», которая расположена в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Башкирии, признана самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России.