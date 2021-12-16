Минск, , 15:03 — REGNUM В ходе состоявшегося 16 декабря совещания с высшими чиновниками и силовиками Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу в условиях реализации официальным Минском контрмер в ответ на санкции Запада обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выступая в президентском дворце, Лукашенко сообщил: «Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача — использовать сложившиеся условия нам во благо».

Читайте об ответе Минска на санкции: Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из недружественных стран

«Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций — насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий», — уточнил он.

Читайте новости и аналитику сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

По словам Лукашенко, в условиях возникающего дефицита начинают работать «серые схемы» и спекулянты. Он заявил: «Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится».

Лукашенко указал на пути выхода из ситуации, обратив внимание на сельское хозяйство «Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

«Что тут говорить про какие-то санкции — давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, сегодня очередной доклад: сколько раз министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочего. Ну и что — тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями», — сказал Лукашенко, приказав работать, а не ждать от него «жёстких мер».

Ранее на эту тему:Лукашенко: Надо раздеваться и работать, шевелиться и рассчитывать на себя

«Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах — вносите предложения немедленно. В принципе, это ваше дело. Контроль будет за конечными результатами. Есть результат — есть работа. Нет — до свидания», — сообщил своим подчинённым бессменный (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.