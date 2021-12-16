Москва, 16 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. На ВТБ-Арене в Москве 16−17 декабря будет проходить Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sport.kazanfirst.ru Художественная гимнастика

В ходе турнира гимнастки из 13 стран с четырех континентов будут соревноваться в многоборье на основе правил соревнований по художественной гимнастике цикла 2001−2005 гг. и правил соревнований по художественной гимнастике цикла 2022−2024 гг.

Программа многоборья включает в себя выступления с четырьмя предметами (обруч, мяч, булавы и лента).

Отметим, турнир пройдет по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и поможет спортсменкам лучше подготовиться к новым правилам, которые вступят в силу в новом сезоне с февраля 2022 года.