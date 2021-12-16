Пенза, 16 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год утверждены правительством Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба минтруда региона.

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На 2022 год величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пензенской области составит 10 629 рублей, для трудоспособного населения — 11 586 рублей, пенсионеров — 9381 рубль, детей — 10 402 рубля. Прожиточный минимум в среднем на душу населения возрастёт на 1019 рублей, для работающих граждан — на 1190 рублей, для пенсионеров — на 1428 рублей, детей — на 400 рублей в сравнении с 2021 годом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Пензенской области, утратившие жилье в результате пожара в 2021 году, могут получить из регионального бюджета единовременную материальную помощь в размере 150 тыс. рублей.

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