Бухарест, 16 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Член парламента Румынии, независимый депутат Сената Диана Шошоакэ оштрафована на 500 леев ($114) за несоблюдение режима ношения медицинских масок в здании высшего законодательного органа страны. Об этом 16 декабря сообщил бухарестский телеканал «Digi24».

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Согласно официальной информации, нардеп несколько раз открыто игнорировала введенные карантинные требования и появлялась в зале заседаний без соответствующего защитного аксессуара. Административное взыскание на сенатора было наложено после того, как она вступила в словесную перепалку с коллегами, призвавшими ее к порядку.

Шошоакэ известна своим экстравагантным поведением. Несколько дней назад в собственной квартире в Бухаресте она подралась с журналистами итальянского телеканала «RAI Uno», приехавшими взять у нее интервью. Ранее депутат была исключена из крупной региональной партии.