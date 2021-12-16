Москва, 16 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Высокие цены на газ превратились в настоящий «бич» для ряда ведущих экономик мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Газпром

«Совокупность обстоятельств, как объективного, так и субъективного характера, привели к диспропорциям в энергобалансах, казалось бы, вполне благополучных стран.

Рост стоимости «голубого топлива» ставит под угрозу восстановительный рост Евросоюза. Банкротятся сбытовые газовые компании в Великобритании и Германии.

Рост издержек из-за дорожающих энергоносителей снижает эффективность ряда производств, ведя к закрытию предприятий и провоцируя нарастание инфляционных процессов. Дело дошло до того, Евросоюз всерьез обсуждает вопрос о централизованном регулировании оборота данного энергоносителя.

Естественным образом, непосредственными бенефициарами, складывающийся на рынке газа конъюнктуры, выступают его производители, среди которых не последнее место занимает Газпром.

Однако отнюдь не наш монополист является основным «ловцом» маржи возникающей в результате резких изменений стоимости «голубого топлива».

Более того, постоянно настаивая на заключении долгосрочных контрактов, отечественный газовый гигант, отсекает возможность для себя возможность зарабатывания на скачках цен, отдавая предпочтение гарантированной стабильности объемов продаж и сохранению (или расширению) своего присутствия на рынке.

Данная стратегия себя вполне оправдывает: Газпром занимает порядка трети (а по последним оценкам Евросоюза даже 41%) европейского рынка.

В тоже время, практика постоянного пересмотра цен, в которую, в каком-то смысле, против своей воли был втянут Газпром, привела к удорожанию его поставок в Европу, по сравнению с первичными ценами по долгосрочным контактам, на 60−80%.

Хотя, это все равно ниже текущих спотовых цен. В значительном выигрыше оказались потребители, которые предпочли, сохранить долгосрочные отношения с российским газовым монополистом.

Сам же Газпром, дисциплинированно исполняя решения Стокгольмского арбитражного суда, имеет все шансы окупить свой проект по «Северному потоку — 2 «не за 15 лет, а за три года.

В тоже время, другие производители газа стремятся максимально воспользоваться сложившейся конъюнктурой. СПГ-терминалы в США довели свою загрузку до 95%. Норвегия ускорила (или свернула) процесс модернизации собственного производства, с тем, чтобы успеть воспользоваться растущей ценовой динамикой.

На росте цен зарабатывают не только непосредственно производители газа. В мировой экономике возникает своеобразный «эффект домино», когда региональные диспропорции, приводят к формированию конкурентных преимуществ для вертикально интегрированных предприятий, имеющих собственную сырьевую базу.

Например, существенно нарастили прибыли компании, замещающие выбывающую продукцию обанкротившихся европейских предприятий, использующих газ, в качестве основного сырья.

Производство фосфатных и калийных удобрений на заводах Европы сократилось на 20%, что открыло широчайшие реализационные возможности для американских, китайских и, разумеется, российских производителей.

На фоне развернувшейся спекулятивной вакханалии, российский газовый монополист является даже не «островом», а целым «материком» стабильности, являясь гарантом энергетической безопасности для своих постоянных партнеров», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас считает, что Газпром намерен продать максимально возможное количество газа по максимальным ценам.

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