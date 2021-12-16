Москва, , 14:56 — REGNUM В настоящее время идёт полноценная работа по доработке замечаний для регистрации российской вакцины от коронавируса во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Татьяна Голикова Government.ru

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«Российские вакцины — пожалуй, только за исключением давно признанной Всемирной Организацией Здравоохранения вакцины от жёлтой лихорадки, — никогда так не проходили процедуру, как мы её проходим сейчас», — заявила Голикова.

«У нас была инспекция и ВОЗ, и Европейского медицинского агентства — они задали нам вопросы, изложили свои замечания, и сейчас идёт полноценная работа по доработке этих замечаний, их устранению. И мы ожидаем коллег в ближайшее время», — указала она.