Москва, , 15:10 — REGNUM Россия располагает достаточным инструментарием для противодействия домашнему насилию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации жительнице Подмосковья Маргарите Грачёвой, пострадавшей от действий бывшего мужа.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пескова спросили, не считают ли власти РФ, что настало время для более эффективных мер по защите женщин от семейного насилия. Пресс-секретарь главы государства ответил, что правоохранительные органы прикладывают усилия, хотя иногда происходят трагические ситуации, вызывающие сожаление.

«Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом», — сказал Песков журналистам.

Он заявил, что решение ЕСПЧ в отношении Грачёвой комментировать не хочет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году бывший муж Грачёвой увёз её в лес и отрубил топором кисти рук. Мужчина действовал в приступе ревности, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и выплате компенсации в размере 2 млн рублей. ЕСПЧ обязал РФ выплатить женщине компенсацию в размере 370 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также за моральный вред.

Читайте также: Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, собралась замуж