Москва, 16 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Россия располагает достаточным инструментарием для противодействия домашнему насилию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации жительнице Подмосковья Маргарите Грачёвой, пострадавшей от действий бывшего мужа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пескова спросили, не считают ли власти РФ, что настало время для более эффективных мер по защите женщин от семейного насилия. Пресс-секретарь главы государства ответил, что правоохранительные органы прикладывают усилия, хотя иногда происходят трагические ситуации, вызывающие сожаление.

«Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом», — сказал Песков журналистам.

Он заявил, что решение ЕСПЧ в отношении Грачёвой комментировать не хочет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году бывший муж Грачёвой увёз её в лес и отрубил топором кисти рук. Мужчина действовал в приступе ревности, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и выплате компенсации в размере 2 млн рублей. ЕСПЧ обязал РФ выплатить женщине компенсацию в размере 370 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также за моральный вред.

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