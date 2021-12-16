Москва, , 14:55 — REGNUM С 16 по 17 декабря в режиме онлайн состоится VI Международный хоккейный форум. Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Программа предстоящего форума будет посвящена наиболее актуальным вопросам хоккейной жизни.

Среди постоянных гостей мероприятия — экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, глава Федерации хоккей России Владислав Третьяк, владелец The Hockey News, Christian Hockey и Torspo Hockey Грэм Рустан, заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший и др.

Отметим, указанный форум, который проводится с 2016 года, является значимым событием мировой хоккейной жизни. При этом в форуме 2020 году. принимали участие 1350 человек из 45 стран мира.