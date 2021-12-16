Москва, 16 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Россия продолжает сокращать объем вложений в американские государственные ценные бумаги и на это есть несколько причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«По данным минфина США в октябре объем вложений составил $3,720 млрд. Для сравнения на сегодняшний момент крупнейшими держателями госбумаг США остаются Япония (около $1,3 трлн) и Китай (примерно $1,07 трлн).

Хотя еще в 2010 году Россия была шестым по величине мировым держателем гособлигаций США с объёмом примерно $176,3 млрд.

Существенные изменения в политике покупок американских госбумаг произошли в апреле 2018 года, когда на фоне антироссийских санкций Центральный банк РФ произвёл крупную распродажу облигаций Казначейства США, почти вдвое сократив объём — с $96 до $48,7 миллиарда.

К августу 2021 года показатель вложений снизился до $4,004 миллиарда, а в октябре составлял уже $3,918 миллиарда. Как видно, Россия планомерно и последовательно сокращает объем вложений в ценные бумаги США начиная с весны 2018 года, и этому есть ряд причин.

Во-первых, вывод российских денег из США — это сокращение инвестиций в её экономику. Зачем финансировать своего геополитического конкурента, фактически ведущего с тобой экономическую войну, в том числе в виде разных санкций?

Второе — деньги фактически находятся на счетах в другой страны. США нередко применяли практику давления и манипуляций на руководства стран угрозами заморозки государственных активов под любыми предлогами.

В свете сложных отношений США и России, постоянных политических разногласий и санкций, лучше перестраховаться и свести к минимум такие риски. И правительство РФ с этим успешно справляется.

Сейчас международные резервы ЦБ РФ составляют примерно 626,3 миллиарда долларов. На этом фоне объем вложений в госбумаги США в $3,9 млрд — мизерный, и составляет менее 1%.

Даже в случае полной их потери ни на экономику страны, ни на жизнь граждан уменьшение этой суммы не окажет никакого влияния.

В-третьих, сильно растущий госдолг США в последнее время приводит к снижению доверия к доллару как к резервной валюте и экономике США.

Напомним, что 14 декабря 2021 года большинством голосов представителей конгресса США было принято решение о повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн. Теперь он составляет $31,4 трлн. Постоянное повышение потолка государственного долга приведет к эмиссии и инфляции.

На сегодняшний день инфляция в США растет рекордными темпами, каких в истории не было. В ноябре 2021 года инфляция в США, измеряемая индексом CPI-U, показала самый большой рост в 6,8% за 12 месяцев, что стало самым высоким показателем за последние почти 40 лет с 1982 года.

Отношение к доллару, как и к самим США, постоянно меняется из-за разного рода политических и экономических предпосылок. Самая главная, что появляется новый конкурент экономики США — это Китай, и его валюта, как альтернатива.

Конечно, Америка еще долго будет влиять на политики и экономики мира, но уже сейчас мы наблюдаем ослабление монополии однополярного мира.

Учитывая вышесказанное, Россия и снижает объем вложений в государственные бумаги США, при этом активно наращивает долю золота и юаня в своих резервах. Например, доля золота на 1 января 2021 года составила 2271 тонну, что примерно ровняется $138 млрд.

Хотя Россия никогда не входила в число крупнейших держателей американского долга, тенденция сокращения вложений в государственные ценные бумаги США говорит о правильной политике руководства для создания сильной и независимой экономики России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объем вложений России в ценные госбумаги США по итогам октября 2−21 года сократился за месяц на $198 млн и составил $3,72 млрд, приводит данные минфин США.

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