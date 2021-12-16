Ульяновск, 16 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В 2021 году в Ульяновской области завершено строительство 12 новых инвестиционных объектов и создано более 1 тыс. рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания Совета по инвестициям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опытно-пилотное производство

На заседании под председательством губернатора Алексея Русских подвели итоги инвестиционной работы в 2021 году. Руководитель региона подчеркнул, что в приоритете остаются развитие инвестиционной деятельности, привлечение новых инвесторов и реализация проектов.

«Мы гарантируем преемственность инвестиционной повестки, приверженность переходу на возобновляемую энергетику и снижению углеродного следа. В целях её обеспечения разработана и в ближайшее время будет подписана инвестиционная декларация Ульяновской области», — заявил Алексей Русских.

По его словам, в декларации будут обозначены обязательства региона перед инвестором, гарантирующие, что условия реализации проектов не ухудшатся.

Исполняющая обязанности вице-премьера Ульяновской области Марина Алексеева рассказала об использовании «инфраструктурного меню». По её словам, привлечён инфраструктурный бюджетный кредит на строительство четырёх производственных корпусов на территории индустриального парка «Заволжье» и портовой особой экономической зоны «Ульяновск». Новые площадки сдадут в аренду резидентам для реализации инвестиционных проектов.

Первый транш в сумме 2,5 млрд рублей направят на возведение корпусов площадью 47,9 тыс. кв. метров, что в результате позволит вернуть в бюджет в виде налоговых и неналоговых доходов почти 9 млрд рублей.

Подводя итоги работы, руководитель региональной Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин отметил, что с начала года в регион пришли 12 новых проектов с общим объёмом инвестиций 27 млрд рублей. Это инвесторы из России, США, Турции, Германии. Завершено строительство 12 объектов на 6,1 млрд рублей, создано свыше 1 тыс. рабочих мест.

В 2021 году к строительству производств приступили девять инвесторов, общие вложения оцениваются в 18 млрд рублей. Ожидается, что в результате будет создано 1200 рабочих мест. В 2022 году планируется завершение реализации девяти проектов на 6 млрд рублей и созданием порядка 1 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области откроются два новых производства (строительство птицефабрики и создание производства вентиляционного оборудования) с общим объёмом инвестиций 1,2 млрд рублей. Это позволит создать 120 новых рабочих мест.