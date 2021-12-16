Пекин, 16 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель BAIC Group об увеличении своей доли в компании Daimler AG до 9,98% в целях укрепления долгосрочного стратегического партнерства, сообщает агентство Синьхуа.

Enslin Штаб-квартира Daimler в Штутгарте

Согласно соглашению между двумя сторонами, BAIC, штаб-квартира которой находится в Пекине, больше не планирует увеличивать свою долю в немецком производителе автомобилей класса люкс. В заявлении BAIC говорится, что увеличение доли является сильным сигналом доверия к огромному потенциалу будущей трансформации Daimler.

Daimler владеет 9,55% акций компании BAIC Motor, зарегистрированной в Гонконге и принадлежащей BAIC, а также 2,46% А-акций компании BAIC BluePark.

Перекрестное владение акциями окажет поддержку обеим сторонам в достижении высококачественного развития и долгосрочного успеха на китайском рынке, говорится в заявлении. Daimler был одним из важнейших стратегических партнеров BAIC на протяжении последних 20 лет.

Партнерство стало прекрасным примером китайско-германского сотрудничества, внесшим существенный вклад в двустороннее промышленное сотрудничество, технологические инновации, а также экономическое и социальное развитие, говорится в заявлении.

Следуя тренду «электричество, связь, интеллект и обмен» в автомобильной промышленности, а также стремясь совместно внести позитивный вклад в достижение целей развития Китая, связанных с углеродной нейтральностью, BAIC и Daimler запустили серию электромобилей.