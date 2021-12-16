Челябинск, 16 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Челябинске иностранец отдан под суд за покушение на сбыт нарковеществ. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, преступную деятельность он вёл в июле и августе. При этом гражданин действовал вместе с лицом, которое следователи не смогли установить.

Преступные действия иностранца пресекли полицейские. Теперь его дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.