Москва, , 14:51 — REGNUM Иностранные производители вакцин от коронавируса пока не обращались по вопросу регистрации их продуктов в России. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Татьяна Голикова Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«В соответствии с законодательством, которое мы приняли, любой производитель иностранного продукта установленным порядком может обратиться к российскому регулятору, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведёт необходимые действия для дальнейшей регистрации или нерегистрации вакцины на территории РФ», — заявила Голикова.

«Пока таких обращений не поступало», — указала она.