Волгоград, 16 декабря 2021, 15:03 — REGNUM Прямая линия губернатора Волгоградской области Андрея Бочаров проходит 16 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прямая линия» Андрея Бочарова
«Прямая линия» Андрея Бочарова
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Больше всего от жителей региона поступило вопросов о здравоохранении и ситуации с коронавирусом — 25%. Про развитие территорий спросили 22%. В структуре вопросов дороги занимают 12%, ЖКХ — 10%.

Андрей Бочаров проводит прямую линию впервые. Он отвечает на вопросы в студии ГТРК «Волгоград 24» с двумя ведущими. Вопросы от жителей собирали несколько дней на электронную почту и в мессенджер, также есть включения из районов области.