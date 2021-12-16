Волгоград, 16 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Прямая линия губернатора Волгоградской области Андрея Бочаров проходит 16 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Прямая линия» Андрея Бочарова

Больше всего от жителей региона поступило вопросов о здравоохранении и ситуации с коронавирусом — 25%. Про развитие территорий спросили 22%. В структуре вопросов дороги занимают 12%, ЖКХ — 10%.

Андрей Бочаров проводит прямую линию впервые. Он отвечает на вопросы в студии ГТРК «Волгоград 24» с двумя ведущими. Вопросы от жителей собирали несколько дней на электронную почту и в мессенджер, также есть включения из районов области.