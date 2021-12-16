Москва, , 14:47 — REGNUM Дни «Тавриды.АРТ» начнутся в Москве 16 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Башмет Kremlin.ru

Мероприятие проводится в столице уже во второй раз, главной темой всех событий станут творческие и профессиональные коллаборации. На площадках Москвы и в эфирах популуряных теле-и радиошоу заявят о себе молодые творцы, резиденты «Тавриды.АРТ».

Первым мероприятием станет концерт симфонического оркестра и модный показ брендов резидентов арт-кластера «Таврида» в пассажирском терминале аэропорта «Домодедово» им. Михаила Ломоносова. Начало назначено на 20:00. Оркестр выступит под управлением дирижёра Юрия Башмета.

Завершится неделя «Тавриды.АРТ» 25 декабря.