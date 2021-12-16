Москва, 16 декабря 2021, 14:46 — REGNUM По мере возможности период действия медсертификата о коронавирусе будет продлеваться. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.«Длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но многие страны настоятельно рекомендуют вакцинацию после шести месяцев», — заявила Голикова.
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Голикова рассказала о возможном продлении действия медсертификатов
Правительство РФ 12 ноября 2021 года внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест, например, кафе, ресторанов, театров, музеев, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий. Предполагается, что ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. В Госдуме определили, что до 15 декабря региональные заксобрания и исполнительная власть должны выработать позицию по законопроектам и направить свои предложения в нижнюю палату парламента. Инициативы вызвали широкий общественный резонанс, неприятие народа и протесты.