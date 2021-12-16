Лондон, , 14:46 — REGNUM Команда «Формулы-1» «Мерседес» отозвала апелляцию на решение стюардов Гран-при Абу-Даби, т.к. Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о начале расследования. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба команды.

Болид Мерседес. Формула 1 Dave Jefferys

«Мы приветствуем решение FIA создать комиссию для тщательного анализа произошедшего в Абу-Даби», — говорится в заявлении.

Также в «Мерседесе» приветствовали, что FIA пригласила команды и гонщиков принять в работе комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мерседес» подал два протеста на результаты гонки в Абу-Даби, в которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последнем круге.

После этого FIA отклонила оба протеста. В «Мерседесе» заявили, что намерены обжаловать эти решения.

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