Париж, 16 декабря 2021, 14:46 — REGNUM Власти Франции ужесточают правила поездок из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон», следует из коммюнике французского правительства.
Кроме того, перед поездкой из Великобритании туристы должны заранее зарегистрироваться на интернет-платформе, что позволит определить их адрес пребывания во Франции.
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Как сообщало ИА REGNUM, предварительные данные о новом штамме коронавируса «Омикрон», собранные российскими учёными в ЮАР, подтверждают преимущественно лёгкое течение болезни.
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