Париж, 16 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Власти Франции ужесточают правила поездок из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон», следует из коммюнике французского правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«На фоне чрезвычайно быстрого распространения штамма «Омикрон» в Соединенном Королевстве правительство (Франции) решило восстановить веские причины для поездок в Соединенное Королевство и из Соединенного Королевства», — говорится в сообщении.

Кроме того, перед поездкой из Великобритании туристы должны заранее зарегистрироваться на интернет-платформе, что позволит определить их адрес пребывания во Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, предварительные данные о новом штамме коронавируса «Омикрон», собранные российскими учёными в ЮАР, подтверждают преимущественно лёгкое течение болезни.

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