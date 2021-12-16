Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Идея продвижения Североатлантического альянса (НАТО) на восток наносит серьезный урон концепции безопасности в Восточной Европе. Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной 16 декабря изданием USAToday.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, США стоит пересмотреть стратегию расширения НАТО на восток, так как «бывшие советские республики — это не то место, куда стоит отправлять на смерть американских солдат».

При этом ранее агентство Bloomberg также обнародовало материал о том, что ряд крупных государств ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, выступают против жестких санкций в отношении России, отдавая предпочтение переговорам и отмечая важность сохранения экономического сотрудничества с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что словам представителей НАТО верить нельзя, так как они расходятся с реальными делами.