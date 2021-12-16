Вашингтон, 16 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Идея продвижения Североатлантического альянса (НАТО) на восток наносит серьезный урон концепции безопасности в Восточной Европе. Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной 16 декабря изданием USAToday.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его мнению, США стоит пересмотреть стратегию расширения НАТО на восток, так как «бывшие советские республики — это не то место, куда стоит отправлять на смерть американских солдат».

При этом ранее агентство Bloomberg также обнародовало материал о том, что ряд крупных государств ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, выступают против жестких санкций в отношении России, отдавая предпочтение переговорам и отмечая важность сохранения экономического сотрудничества с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что словам представителей НАТО верить нельзя, так как они расходятся с реальными делами.