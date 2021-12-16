Москва, , 14:44 — REGNUM Рост цен на новые автомобили в РФ будет сдерживаться снижением покупательной способности и медленным насыщением рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что за 10 месяцев 2021 года новый легковой автомобиль в РФ в среднем подорожал на 23%.

Авторынок

«Новые автомобили дорожали не только из-за роста отпускных цен и сокращения производства в связи с локдауном, но и из-за отложенного в 2020 году и начавшегося в 2021 году почти ажиотажного спроса, — сказал Цыганов. — К этому нужно добавить практически мгновенную реакцию автодилеров, начавших реализовывать машины только с большим количеством предустановленных дополнительных опций. Если верить прогнозам о нехватке полупроводников и электроники для новых автомашин, то можно ожидать в 2022 году постепенного роста цен на новые автомобили. Поэтому рост цен будет сдерживаться снижением покупательной способности и медленным насыщением рынка, что повлечет к концу 2022 года рост конкуренции и возвращение скидок и акций на новые автомобили».

Цыганов также отметил, что подорожание автомобилей повлекло за собой и увеличение величины и срока автокредита.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2021 года по сентябрь включительно зафиксирован рост цен на автомобили почти на 20%.