Москва, 22 мая, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В рамках второго этапа кассовой реформы по установке онлайн-касс около 1 миллиона компаний (18%) от всего сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) в России должны установить такие кассы. 42% уже полностью или частично перешли на обслуживание клиентов с помощью онлайн-касс. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

В 40% компаний заявили, что совсем не используют кассовую технику, а в 17% — что работают с техникой только старого образца. 23% компаний-участников второго этапа реформы планирует купить и установить онлайн-кассу в течение мая, еще треть сделают это не позднее 1 июля.

Среди компаний, обязанных перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2018 года, 32% заявили о том, что не планируют приобретать онлайн-кассу. Повышать цены на свои услуги для компенсации расходов в связи с реформой намерены только 6% предпринимателей, 7% сделают это иным способом. 52% не будут ничего предпринимать.

Всероссийский опрос проведен в апреле 2018 года. Опрошено 700 руководящих сотрудников предприятий микро-, малого и среднего бизнеса в восьми федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, предпринимательская платформа партии «Единая Россия» планирует продолжить мониторинг внедрения контрольно-кассовой техники в регионах и в случае выявления проблем у малого бизнеса будет настаивать на тех рекомендациях, которые были сформированы ранее.

Напомним, по данным Росстата, в России — 5 млн 308 тыс. компаний МСБ, включая индивидуальных предпринимателей.

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