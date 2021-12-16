Москва, 16 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В настоящее время российские учёные изучают новый вариант коронавируса «Омикрон», и по итогам исследований выскажутся о необходимости новой вакцины. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Government.ru Татьяна Голикова

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«Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши учёные, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют свои вакцины, которые они разработали, на эффективность против нового штамма. Ровно эта работа сейчас ведётся по штамму «Омикрон», и я очень надеюсь, что в ближайшую неделю-две наши учёные выскажутся по этому поводу», — заявила Голикова.

«Если потребуется какая-то новая вакцина, то она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайными ситуации, ровно как это делается во всём мире», — указала она.