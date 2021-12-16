Москва, 16 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Церемония прощания с режиссёром Сергеем Соловьевым завершилась в Москве, в церкви Иоанна Богослова на улице Бронной. Трансляцию церемонии вёл телеканал «360» 16 декабря в YouTube.

Цитата из к/ф «Асса». реж. Сергей Соловьев. 1988. СССР Виктор Цой

Гражданскую панихиду не проводили — такова была воля самого режиссёра. Коллеги, близкие и поклонники проводили его в последний путь аплодисментами.

Среди тех, кто пришёл проститься с создателем фильма «Асса» были актёры Сергей Шакуров и Александр Збруев, режиссёры Вадим Абдрашитов, Анна Меликян, Петр Шепотинник и другие.

«Он выстроил свой мир. Зрителя это подкупало тем, что это не всегда было похоже на то, что нас окружает, но это были настоящие чувства — яркие и искренние», — заявил журналистам режиссёр Павел Чухрай.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Соловьёв скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Местом для его могилы выбрано Троекуровское кладбище.

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