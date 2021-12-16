Джакарта, 16 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 213 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 16 декабря в Индонезии зарегистрировали 4 259 857 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 234 человека. Всего коронавирусом переболели 4 111 045 человек.

В период с 15 по 16 декабря от COVID-19 в Индонезии умерли 10 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 979 жителей Индонезии.

В настоящее время в стране зарегистрировано 4833 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо попросил государственных чиновников не выезжать за границу после того, как в Индонезии был обнаружен первый случай заражения штаммом «Омикрон».