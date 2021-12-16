Уфа, , 14:41 — REGNUM Бюджет Башкирии на 2022−2024 годы принят в окончательном чтении. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Бюджет

Депутаты республиканского госсобрания приняли закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Доходы бюджета региона на следующий год запланированы в размере 246,22 млрд рублей, расходы регионального бюджета планируются в объеме 267,66 млрд рублей, дефицит составит 21,45 млрд рублей.

В 2023 году доходы планируются в размере 244,31 млрд рублей, расходы — в объеме 252,67 млрд рублей, дефицит составит — 8,37 млрд рублей.

В 2024 году доходы бюджета Башкирии запланированы в объеме 244,88 млрд рублей, расходы — 248,42 млрд рублей, дефицит составит — 3,54 млрд рублей.

«В окончательном варианте законопроекта доходы 2022 года спрогнозированы с увеличением на 17,9 млрд рублей. В том числе на 11,5 млрд рублей увеличен прогноз по собственным налоговым и неналоговым доходам республики и на 6,4 млрд рублей — план по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что общий объем финансовой помощи из федерального бюджета в следующем году составит более 77 млрд рублей, 2023-м объем такой помощи составит 66,5 млрд рублей, в 2024-м — 58 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены выделить ещё 1,7 млрд рублей на жильё для детей-сирот.