Москва, 16 декабря 2021, 14:39 — REGNUM Что касается объема снижения вложений России в госбумаги США, то не удивительно будет, если в ноябре-декабре оно станет еще заметнее на фоне обострения фактора геополитики и соответствующей актуализации «санкционного» фона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Ковалев.
Как сообщало ИА REGNUM, на сайте Минфина США размещена информация о том, что объем вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам октября 2021 года сократился за месяц на $198 млн и составил $3,72 млрд.
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