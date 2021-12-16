Москва, , 14:39 — REGNUM Что касается объема снижения вложений России в госбумаги США, то не удивительно будет, если в ноябре-декабре оно станет еще заметнее на фоне обострения фактора геополитики и соответствующей актуализации «санкционного» фона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Ковалев.

Место переговоров президентов России и США в Женеве. (с) twitter МИД России

«Если смотреть на фундаментальный фактор, сейчас неплохое время для сокращения позиций в американских гособлигациях, поскольку сейчас они сравнительно дорогие. Тогда как ФРС США постепенно начинает процесс нормализации своей процентной политики. Например, 15 декабря Федрезерв сообщил, что прогнозирует три повышения ставки в наступающем 2022 году.

Стоит отметить, что повышение процентной ставки негативно влияет на цены облигаций», —. пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте Минфина США размещена информация о том, что объем вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам октября 2021 года сократился за месяц на $198 млн и составил $3,72 млрд.

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