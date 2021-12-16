Москва, 16 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В настоящее время приемлемый уровень антител, обеспечивающий адекватную защиту от коронавируса, неизвестен. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

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"Граждане могут пройти тест на антитела, при этом мы не будем устанавливать никакой уровень антител. Мы будем фиксировать только позицию: либо они есть, либо они есть. Всемирная Организация Здравоохранения в наш адрес прислала соответствующие рекомендации, равно как и в адрес других стран, не мерить антитела, поскольку сегодня научных данных, доказательных данных о том, какой уровень должен быть — нет. Есть только научные работы на эту тему», — заявила Голикова.