Баку, 16 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. На восстановление железной дороги в Армении между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, по предварительным подсчетам, потребуется около $1,2 млрд. Об этом 16 декабря на брифинге сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

CodeCondo Железная дорога

Он сообщил, что около $1 млрд потребуется на участок от границы Армении в Сюникской области до азербайджанского города Горадиз. Около $200 млн нужно на возведение новой ветки к армянскому городу Мегри и от него в сторону Горадиза.

«Очень мало денег уйдет на строительство участка у Ерасха из Армении в Иран. Речь идет о ремонте нескольких сотен метров железной дороги», — добавил Керобян.

Министр подчеркнул, что расчеты предварительные, точных данных о том, что осталось от работавшей с распада СССР железной дороги, нет.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, а потом и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что они на встрече договорились о восстановлении железной дороги между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой.