Москва, , 15:22 — REGNUM Сервис KION опубликовал трейлер сериала «Сергий против нечисти». Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра с 16 декабря.

Кадр из трейлера сериала «Сергий против нечисти» Скриншот с YouTube

По сюжету сериала, священнослужителю Сергию (Роман Мякинин) платят за то, что он охотится на нечисть — он также помогает капитану полиции Екатерине Земцовой (Лукерья Ильяшенко) расследовать мистические преступления. Премьера шоу состоится 5 января 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что сериал изначально «Отец Сергий». Премьера была запланирована на 27 октября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Apple TV Plus впервые выйдет российский сериал