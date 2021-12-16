Александр Погожев, 16 декабря 2021, 18:15 — REGNUM В Ставрополе 15 декабря торжественно открыли бюст разведчика Георгия Косенко. Мемориал был установлен напротив школы, которая в 2021 году назвали в честь разведчика.

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выступление юнармейцев
Выступление юнармейцев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевичу Косенко
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевичу Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Бронзовый бюст разведчика Георгия Николаевича Косенко
Бронзовый бюст разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM

Бюст открыт в рамках совместного проекта Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества по сохранению и популяризации исторической памяти о прошлом отечественной внешней разведки и её выдающихся деятелях. Проект поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Владимир Путин поручил продолжить эту работу и за 2021 год установлено более десяти памятников.

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский
Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Когда мы детьми ходим в школу, мы учимся на примере родителей и учителей, но самый лучший учитель — история Родины, а это имена героев, положивших за неё свою жизнь. И нам приятно видеть у этого памятника юных патриотов, которые помнят и берегут нашу историю. Спасибо за сегодняшний день всем тем, кто причастен к этому замечательному событию», — сказал в приветственном слове губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на церемонии открытия бюста разведчика Георгия Косенко
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на церемонии открытия бюста разведчика Георгия Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники церемонии открытия бюста разведчика Георгию Николаевичу Косенко
Участники церемонии открытия бюста разведчика Георгию Николаевичу Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Александр Погожев © ИА REGNUM

В 1938 году сотрудник внешней разведки был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и расстрелян 20 февраля 1939 года. В 1956 году разведчика реабилитировали, так как он, невзирая на пытки, не оговорил себя и в деле отсутствовал состав преступления.

Из своих тридцати восьми лет жизни Георгий Косенко отдал службе Родине 17 лет, боролся с белогвардейцами на Северном Кавказе и за границей, развивал агентурную сеть, выявлял активных участников бандформирований, раскрывал иностранных разведчиков засланных в СССР. Свои навыки разведчик применял в оккупированном японцами Харбине и в Париже. Наряду с этой деятельностью Косенко раскрывал членов эмигрировавшего белогвардейского движения с целью их похищения и возвращения в Советский Союз.

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM

Историки обеспокоены тем, что у молодого поколения нет патриотического настроения и желания знать своих героев, которые отдали жизнь за благополучие народа. На примере разведчика Косенко участники исторического общества показывают случаи самоотверженного служения Отечеству и пример для подражания. После церемонии открытия бюста участники мероприятия продолжили беседу за круглым столом, где обсудили проблемы преподавания региональной истории в школах и поделились своим опытом.

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мемориал разведчика Георгия Николаевича Косенко
Мемориал разведчика Георгия Николаевича Косенко
Александр Погожев © ИА REGNUM