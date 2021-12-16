16 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 18:15 — REGNUM В Ставрополе 15 декабря торжественно открыли бюст разведчика Георгия Косенко. Мемориал был установлен напротив школы, которая в 2021 году назвали в честь разведчика.

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Выступление юнармейцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевичу Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Бронзовый бюст разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Бюст открыт в рамках совместного проекта Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества по сохранению и популяризации исторической памяти о прошлом отечественной внешней разведки и её выдающихся деятелях. Проект поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Владимир Путин поручил продолжить эту работу и за 2021 год установлено более десяти памятников.

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский Александр Погожев © ИА REGNUM

«Когда мы детьми ходим в школу, мы учимся на примере родителей и учителей, но самый лучший учитель — история Родины, а это имена героев, положивших за неё свою жизнь. И нам приятно видеть у этого памятника юных патриотов, которые помнят и берегут нашу историю. Спасибо за сегодняшний день всем тем, кто причастен к этому замечательному событию», — сказал в приветственном слове губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на церемонии открытия бюста разведчика Георгия Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники церемонии открытия бюста разведчика Георгию Николаевичу Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Александр Погожев © ИА REGNUM

В 1938 году сотрудник внешней разведки был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и расстрелян 20 февраля 1939 года. В 1956 году разведчика реабилитировали, так как он, невзирая на пытки, не оговорил себя и в деле отсутствовал состав преступления.

Из своих тридцати восьми лет жизни Георгий Косенко отдал службе Родине 17 лет, боролся с белогвардейцами на Северном Кавказе и за границей, развивал агентурную сеть, выявлял активных участников бандформирований, раскрывал иностранных разведчиков засланных в СССР. Свои навыки разведчик применял в оккупированном японцами Харбине и в Париже. Наряду с этой деятельностью Косенко раскрывал членов эмигрировавшего белогвардейского движения с целью их похищения и возвращения в Советский Союз.

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко Александр Погожев © ИА REGNUM

Историки обеспокоены тем, что у молодого поколения нет патриотического настроения и желания знать своих героев, которые отдали жизнь за благополучие народа. На примере разведчика Косенко участники исторического общества показывают случаи самоотверженного служения Отечеству и пример для подражания. После церемонии открытия бюста участники мероприятия продолжили беседу за круглым столом, где обсудили проблемы преподавания региональной истории в школах и поделились своим опытом.

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Александр Погожев © ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Александр Погожев © ИА REGNUM