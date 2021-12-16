Орел, , 14:34 — REGNUM Окончательное обвинение бывшему начальнику управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской области предъявлено следователями, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 16 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. Экс-чиновница обвиняется по статье о халатности.

Следственный комитет Sledcom.ru

По версии следствия, обвиняемая в период с 28 апреля 2020 года по 25 марта 2021 года не приняла мер к своевременному заключению государственных контрактов, а также прямых договоров поставок на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания на общую сумму свыше 640 тыс. рублей. При этом чиновница была в курсе ситуации с нехваткой препаратов и медицинских изделий для жителей, имеющих права на их льготное получение.

«Вследствие недобросовестного отношения обвиняемой к выполнению своих должностных обязанностей существенно нарушены права 29 жителей Орловской области, в том числе из них 15 несовершеннолетних», — уточнил представитель следственных органов.

В настоящее время следственные действия продолжаются, ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.