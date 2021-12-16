Таллин, 16 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис направил на имя своего казахского коллеги Касыма-Жомарта Токаева поздравления по случаю 30-летия независимости Казахстана. Об этом сообщила канцелярия главы эстонского государства.

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«Сердечно поздравляю вас и народ Казахстана с 30-летием провозглашения государственной независимости», — написал он.

Карис добавил: «На протяжении последних 30 лет Республика Казахстан последовательно укрепляла свою независимость, вносила свой вклад в защиту и развитие своей уникальной национальной культуры и способствовала благополучию своих граждан».

Президент добавил, что Эстония заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Казахстаном.

День независимости Казахстан отмечает 16 декабря.