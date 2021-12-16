Подгорица, , 14:32 — REGNUM По данным статистического ведомства Monstat, Черногория зафиксировала рекордный экономический рост в третьем квартале 2021 года (период летнего сезона с июля по сентябрь) — почти 26 процентов.

Рост Pixabay.com

Этим ростом Черногория компенсировала большую часть потерь по сравнению с прошлым годом, когда падение ВВП за тот же период составило почти 27 процентов.

Новость в своем профиле в сети Twitter подтвердил министр экономического развития Яков Милатович, который считает, что это «безусловно самый большой рост ВВП» в Европе.