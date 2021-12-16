Кострома, 16 декабря 2021, 16:27 — REGNUM В Костромской области приостановился рост дистанционных краж, но значительно возрос ущерб, причиняемый людям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении МВД по региону.
Так, за январь-ноябрь 2021 года в регионе зафиксировали 2076 случаев мошенничества, что на 5,9% больше, чем в прошлом году. Вместе с тем, за 2020 год преступники украли у людей 127 млн рублей, в 2021 — 233 млн. Рост ущерба составил 84%.
По мнению полицейских ухудшению статистики способствует то, что мошенники стали забирать не только личные средства граждан, но и заставлять их брать кредиты.
В Костромской области нередки случаи, когда обманутые горожане берут по просьбе жуликов достаточно крупные кредиты — по 1,5 млн рублей. Медианный размер заработной платы в регионе при этом составляет 29 тысяч рублей.
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