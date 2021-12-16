Москва, 16 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Расчёты смертности в период эпидемии коронавируса в России отличаются от того, как формируется статистика в ряде других стран. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Government.ru Татьяна Голикова

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«Ковидная смертность — это исключительно избыточная смертность, которая до этого ни в одной стране не фиксировалась», — заявила Голикова.

«Соответственно, все страны образовали рабочую группу, которая оценивает влияние на общую смертность населения ковидной смертности. Но мы с вами чётко видим прямую взаимосвязь между эпидемиологическими подъёмами и показателями смертности. Чем выше эпидемиологические подъёмы, тем с отложенными эффектом, через две-три недели, растут показатели смертности», — пояснила она.

Она напомнила, что в период первой волны ковида в сутки максимальный показатель фиксировался 11 тыс., и смертность тогда составлялся «в сутки 100 с небольшим».

«Сейчас заболеваемость существенно превышала те показатели, которые были в первую волну. И, соответственно, показатели смертности тоже превышали. Но на сегодняшний день за 14 декабря, когда пошло снижение заболеваемости, отчётливое снижение заболеваемости, мы видим за 14 декабря и отчётливое снижение общей смертности — на 14,7%», — указала Голикова.