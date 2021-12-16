Сараевский район, Рязанская область, , 14:36 — REGNUM Памятную медаль ветерану Великой Отечественной войны Емельяну Яблочкину передали общественники из Канады его родственникам, проживающим в Сараевском районе Рязанской области.

Оборона Ленинграда. 1941

Емельян Яблочкин родился в селе Назарьево в 1898 году. В годы войны был связистом в составе 191-й Новгородской Краснознамённой стрелковой дивизии, защищал Ленинград и дошёл до Берлина. Награду «Памяти воинов 191-й стрелковой дивизии» прислали правнучке ветерана, директору Высоковского сельского Дома культуры Олесе Саркисян.

«Трогательно до слёз получить такую памятную медаль. Наши соотечественники, живущие в Канаде, организовали патриотическое движение. Его участники делают всё возможное для сохранения памяти 191-й стрелковой дивизии и правды о Великой Отечественной войне, о подвигах наших солдат и офицеров, ведут реконструкцию истории дивизии. Спасибо им за память», — рассказала Олеся Саркисян.

Ветеран ушёл из жизни в 1984 году, сообщает 16 декабря издательство «Пресса».