Сараевский район, Рязанская область, 16 декабря 2021, 14:36 — REGNUM Памятную медаль ветерану Великой Отечественной войны Емельяну Яблочкину передали общественники из Канады его родственникам, проживающим в Сараевском районе Рязанской области.
Емельян Яблочкин родился в селе Назарьево в 1898 году. В годы войны был связистом в составе 191-й Новгородской Краснознамённой стрелковой дивизии, защищал Ленинград и дошёл до Берлина. Награду «Памяти воинов 191-й стрелковой дивизии» прислали правнучке ветерана, директору Высоковского сельского Дома культуры Олесе Саркисян.
Ветеран ушёл из жизни в 1984 году, сообщает 16 декабря издательство «Пресса».