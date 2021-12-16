София, , 14:28 — REGNUM Софийский районный суд приговорил 34-летнего местного жителя С. Б. к тюремному заключению на срок четыре месяца по обвинению в возбуждении ненависти к гражданам Республики Северная Македония. Об этом 16 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Согласно официальной информации, мужчина размещал на своей странице в социальных сетях посты оскорбительного содержания, а также открыто призывал к столкновениям на межэтнической почве. Обвинению удалось доказать вину подсудимого по десяти пунктам. Сам подозреваемый полностью признал свою вину и пошел на сделку с правосудием.

Приговор вступил в силу и обжалованию не подлежит. По словам специалистов, завершившийся процесс является первым подобного рода рассмотрением дела о национализме, доведенным до логического завершения.