Берлин, 16 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Германии ставит защиту климата в центральное поле своей деятельности, выражая готовность самостоятельно вести переговоры на конференциях ООН по климату. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 16 декабря.

В переговорах по коалиции между СДПГ, «зелеными» и СвДП новый глава министерства иностранных дел в Берлине Анналена Бербок убедила новое правительство в том, что в будущем именно она, а не министерство окружающей среды, будет нести ответственность за международную защиту климата.

Отныне Бербок также будет руководить немецкими делегациями на климатических конференциях. Иными словами, на сегодняшний день защита климата находится в центре внимания международной дипломатии Германии.

Фактически, участие Германии в климатических конференциях всегда находилось в ведении министерства окружающей среды, независимо от того, какие партии входили в состав правительства.