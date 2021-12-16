Берлин, , 16:15 — REGNUM Новый канцлер Германии Олаф Шольц направляется в Брюссель, чтобы встретиться со своими коллегами из ЕС. Напряженность в отношениях России с Украиной стоит на повестке дня предстоящего саммита. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 16 декабря.

Недавно вступивший в должность канцлер Германии Олаф Шольц планирует встретиться с другими главами государств-членов Европейского союза на своем первом саммите в Брюсселе.

Российское военное присутствие на границе с Украиной, скорее всего, станет ключевой темой переговоров после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Мы еще раз подчеркнем, что нерушимость границ является основой для поддержания мира в Европе. Вместе мы сделаем все, чтобы эта нерушимость сохранялась», — заявил Шольц перед началом саммита.

Участие Шольца в заседании Европейского совета состоится на следующий день после его инаугурационной речи в Бундестаге.