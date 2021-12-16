Москва, 16 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Москве в четверг, 16 декабря, состоятся переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха. Об этом ранее сообщила пресс-служба Кремля

Nam.mn Ухнаагийн Хурэлсух

Эта поездка стала первым зарубежным визитом монгольского лидера после его избрания на этот пост, она приурочена к 100-летию установления двухсторонних отношений между Россией и Монголией, и по этому поводу будет принята специальная совместная декларация.

Также известно, что в ходе переговоров президенты двух стран обсудят состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также проведут обмен мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря в пресс-службе Кремля сообщили, что в четверг, 16 декабря, президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим коллегой из Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.