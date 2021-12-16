Токио, 16 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Токио выявили первый случай заражения штатом коронавирус «Омикрон», сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы города Юрико Коикэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что «Омикрон» был подтвержден у человека, который недавно прибыл в Японию из-за границы. Тест в аэропорту показал отрицательный результат, и он отправился домой для прохождения обязательного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные данные о новом штамме коронавируса «Омикрон», собранные российскими учёными в ЮАР, подтверждают преимущественно лёгкое течение болезни.

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