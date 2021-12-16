Москва,
16 декабря 2021, 14:24 — REGNUM Сама российская компания Газпром обычно объясняла тот факт, что он не наращивает поставки в Европу, отсутствием соответствующих заявок от потребителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.
«При этом все свои обязательства по долгосрочным контрактам газовый гигант выполняет, то есть упрекнуть его в чём-то достаточно сложно. Кроме того, конечно, повлияла и политически мотивированная задержка запуска «Северного потока — 2».
При этом заявления, подобные заявлению руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy, регулярно появляются в СМИ в течение последних нескольких месяцев.
В негативном сценарии такой сентимент, действительно, может привести к тому, что Газпром на официальном уровне обвинят в том, что он способствовал развитию энергетического кризиса, что может стимулировать европейцев искать альтернативу российскому газу.
Однако среднесрочно рисков для бизнеса Газпрома, на мой взгляд, нет из-за слишком сильной зависимости Европы от газа из России», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, российская компания Газпром намерена продать максимально возможное количество газа по максимальным ценам, заявил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас.
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